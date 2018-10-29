Семак прокомментировал победу над "Крыльями Советов"

1 Теги сергей семаккрылья советовзенит санкт-петербург

Семак прокомментировал победу над "Крыльями Советов"

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак дал комментарии после матча 12-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов".

"Начали плохо. Ошибались в простых ситуациях. Сегодня допустили много моментов со стандартов, нам это несвойственно. Сыграли ниже возможностей, но, главное, что взяли три очка" - сказал Семак.

Напомним, что "Зенит" выиграл благодаря голу Леандро Паредеса. Эта победа позволила "сине-бело-голубым" укрепить лидерство, оторвавшись от "Краснодара" на 6 очков. | http://soccernews.ru

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Комментарии

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Кулаков Владимир Афанасьевич

Игра ФК "Зенит" не стабильная, эпизодическая, нет борьбы игроков от начала до конца матча, нет игрока типа Халка, который брал на себя всю работу: дать хороший пас партнерам, пробить штрафной удар, обвести 2-3 футболистов в штрафной, умение забить гол и пробить пенальти.....Нет самоотдачи игроков в играх.......Постоянно смотрю игры и расстраиваюсь за игру ФК "Зенит"....Скамейка запасных есть, а игры так и нет.........

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