Семак прокомментировал победу над "Крыльями Советов"
Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак дал комментарии после матча 12-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов".
"Начали плохо. Ошибались в простых ситуациях. Сегодня допустили много моментов со стандартов, нам это несвойственно. Сыграли ниже возможностей, но, главное, что взяли три очка" - сказал Семак.
Напомним, что "Зенит" выиграл благодаря голу Леандро Паредеса. Эта победа позволила "сине-бело-голубым" укрепить лидерство, оторвавшись от "Краснодара" на 6 очков. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10