Семак прокомментировал победу над "Крыльями Советов"

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак дал комментарии после матча 12-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов".

"Начали плохо. Ошибались в простых ситуациях. Сегодня допустили много моментов со стандартов, нам это несвойственно. Сыграли ниже возможностей, но, главное, что взяли три очка" - сказал Семак.

Напомним, что "Зенит" выиграл благодаря голу Леандро Паредеса. Эта победа позволила "сине-бело-голубым" укрепить лидерство, оторвавшись от "Краснодара" на 6 очков. | http://soccernews.ru