Семак прокомментировал победу над "Рубином"

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Семак прокомментировал победу над "Рубином"

Наставник "Зенита" Сергей Семак подвел итоги матча против "Рубина" (1:0).

"Второй тайм провели поактивнее, были хорошие моменты, два момента у Саши Ерохина. Играя против "Рубина", нужно понимать, что много моментов трудно создавать. Команда хорошо готова функционально. В первом тайме не хватало агрессии, активности, во втором тайме владели преимуществом, заслуженно победили. Если бы не удаления, могли бы играть острее в атаке. В конце игры удерживали счет, ребята поняли, насколько сложно даются очки" - приводят слова Семака российские СМИ.

Смотрите также обзор матча "Рубин" - "Зенит". | http://soccernews.ru

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