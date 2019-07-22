Семак прокомментировал победу над "Сочи"

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Семак прокомментировал победу над "Сочи"

Наставник "Зенита" Сергей Семак подвел итоги матча с "Сочи" (2:0).

"Любая игра в РПЛ сложная, а выездные матчи в два раза труднее. Футболисты, которых "Сочи" арендовал у нас, пытались показать себя во всей красе.

У противника было несколько опасных моментов. Однако "Зенит" тоже упустил много возможностей. Матч получился зрелищным и держал в напряжении до самого финального свистка", - заявил Семак.

Отметим, что "Зенит" и "Урал" являются единственными клубами, которые добыли победы в первых двух турах.

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