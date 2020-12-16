Семак прокомментировал победу над "Спартаком"
Наставник "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу над "Спартаком" (3:1).
"Отличная игра он начала до самого конца, несмотря на курьезный автогол. Хорошая игра, хороший результат. Сегодня мы получили только положительные эмоции.
Испытываем небольшие проблемы при исполнении стандартов и дальних ударов. Однако мы работает над этим. У нас будет два сбора, поэтому успеем сыграться. При таком графике было трудно что-то придумать. Первый сбор в Дубае с 15 по 27 января. Дальше будем думать и смотреть", - заявил Семак.
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