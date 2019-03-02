Семак прокомментировал победу над "Уралом"

Наставник "Зенита" Сергей Семак высказался об игре против "Урала" (1:0).

"Мы провели неплохую игру. В обоих таймах у нас было достаточно опасных моментов, но не все удалось реализовать. Так что победа вполне заслуженная.

Работа арбитра? Немного разозлила последовательность его решений, однако эмоции во время матча это нормально", - приводят слова Семака российские СМИ.

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