Семак прокомментировал победу "Зенита" над "Арсеналом"
Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак подвёл итоги матча 7-го тура РПЛ против тульского "Арсенала".
Напомним, что "сине-бело-голубые" одержали домашнюю победу со счётом 3:1, благодаря чему стали лидерами чемпионата.
"Хороший первый тайм, надёжно играли в обороне, неплохо в атаке. Во втором тайме утратили интенсивность движения, перемещений. У "Арсенала" были неплохие подходы, удары из-за штрафной. После их гола пошла нервная игра, цена ошибки была высока. Хорошо, что забили третий мяч. Непростая, заслуженная победа.
Почему команда утратила интенсивность? Психология. Первый тайм сложился удачно, соперник не контролировал мяч и не создавал моменты. Иногда это расслабляет. Плюс "Арсенал" стал агрессивнее. Совокупность факторов, которая привела к тому, что мы стали играть менее организованно и потеряли инициативу", - сказал Семак.
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|Арсенал Тула
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|Уфа
|22
|27
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