Семак прокомментировал победу "Зенита" над ЦСКА

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Семак прокомментировал победу "Зенита" над ЦСКА

Фото сайт "Зенита" / Вячеслав Евдокимов

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак подвёл итоги матча 16-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0).

"Этот матч был сложным для нас, мы имели не так много моментов. Но свои шансы мы смогли реализовать, а соперник - нет. Поэтому мы добились очень трудной победы. Что касается качества игры, нам не хватало свежести, движения, контроля мяча - много факторов. Ребята показали максимум в плане того, что касается работы без мяча. Самое главное - добились победы, будем готовиться к следующему матчу. 

Мы неудачно начали матч - соперники выглядели свежее, лучше двигались. Отсюда преимущество в контроле мяча по первым минутам. Дальше мы смогли выравнять ситуацию. У одной команды возникла необходимость отыгрываться. У нас было довольно много возможностей во втором тайме для того, чтобы рационально использовать появившиеся свободные зоны в обороне у соперника из-за разреженного пространства. Но воспользоваться этим мы смогли только в концовке.

У наших ворот были моменты. Значит, где-то мы недорабатывали - после забросов соперника, немножко развалились в одной ситуации. Вопросы есть всегда. Качеством игры я недоволен, результатом - доволен. Всегда есть шероховатости, есть над чем работать, задуматься. Проанализируем ситуацию и будем работать дальше", - цитирует Семака официальный сайт клуба.

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