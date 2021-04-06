Семак прокомментировал победу "Зенита" над "Химками"

Фото сайт "Зенита" / Анна Мейер

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак поделился мыслями об исходе матча 24-го тура РПЛ против "Химок".

Напомним, что "сине-бело-голубые" победили дома со счётом 2:0 и вернули себе 4-очковое преимущество над "Спартаком".

"Интересный, довольно нервный матч. Конечно, перед игрой наши конкуренты сократили разрыв в турнирной таблице, и нам никак нельзя было терять дома очки. По качеству игры абсолютно доволен. Что касается проблем, то есть и реализация - нужно было забивать больше. Хотя "Химки" не так много и пропускают. Забили два, могли больше.

Если бы сделали это раньше, концовка была бы не такая нервная. Потому что любой дальний удар, рикошет, навес - могли привести к пропущенному мячу. Отсюда такая достаточно нервная, напряжённая ситуация, которая была до второго забитого мяча. В целом хорошая игра, движение, заслуженная победа. Ребята сегодня - молодцы", - сказал Семак.

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