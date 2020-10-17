Семак прокомментировал победу "Зенита" над "Сочи"

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак подвёл итоги матча 11-го тура РПЛ против "Сочи", в котором его команда выиграла со счётом 3:1.

"Непростой матч, как и следовало ожидать. Нам нужно было решить две задачи - победить и дать возможность дифференцировать нагрузку, которую получили игроки. И то, и другое удалось. По качеству хороший первый тайм, а во втором тайме стали действовать менее активно, стало нервозно. Кроме момента с пропущенным мячом, сыграли нормально", - сказал Семак.

Набрав три очка, "Зенит" сохранил лидерство в чемпионате России. "Сочи" пока остаётся на четвёртом месте.

Во вторник "сине-бело-голубые" стартуют в групповом этапе Лиги Чемпионов домашним матчем против "Брюгге".

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