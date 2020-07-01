Семак прокомментировал победу "Зенита" над "Тамбовом"



Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с "Тамбовом" (2:1). "Зенит" одержал победу благодаря голу Эмилиано Ригони в компенсированное время.

"На нас давит ответственность. Микроскопические ошибки приводят к пропущенным мячам. Мы все время балансируем на грани. 1:0 — не тот счет, который может давать гарантию. Любой рикошет или полумомент может привести к голу. Рад, что вырвали победу, но нужно больше забивать и спокойно заканчивать. Боязнь ошибиться приводит к таким моментам", - приводит слова Семака пресс-служба РПЛ.

Благодаря победе "Зенит" увеличил отрыв от ближайшего преследователя до 11 очков. Следующий матч клуб проведет 5 июля на выезде с "Краснодаром".

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