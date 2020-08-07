Семак прокомментировал победу "Зенита" в матче за Суперкубок России

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Семак прокомментировал победу "Зенита" в матче за Суперкубок России

Наставник "Зенита" Сергей Семак высказался о победе над "Локомотивом" (2:1) в матче за Суперкубок России.

"Было немного ошибок, все-таки это первый матч после перерыва. Однако незначительные. Будем двигаться дальше. Победы - это прекрасно! В кубковом финале мы обязаны были побеждать, возможно,  это и давило на команду. Сегодня у нас был принципиальный соперник, которому мы проиграли в прошлом году, поэтому с точки зрения эмоций это была хороший матч.

Мы немного нервничали и переживали - футбол без эмоций пуст. Ценность этой игры высока, хотели выиграть. Концовка получилась нервной, однако нам удалось проявить свои лучшие качества в плане желания, движения. Нелегко было настраиваться на финал, но команда была заряжена на победу", - заявил Семак.

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"Зенит" обыграл "Локомотив" и завоевал Суперкубок России

"Зенит" обыграл "Локомотив" и завоевал Суперкубок России

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