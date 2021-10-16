Семак прокомментировал поражение от "Арсенала"

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Наставник "Зенита" Сергей Семак высказался о поражении от тульского "Арсенала" (1:2).

"Почему играли в три центральных защитника? Потому что мы, к сожалению, достаточно много пропускаем и больше внимания уделяем защите. Плюс наши основные защитники, двое из четверки, которую вы привыкли видеть в стартовом составе - кто-то из них сейчас травмирован, кто-то не в оптимальной форме. Поэтому был выбран такой вариант.

Неполитое поле? Это футбольные хитрости. Мяч на таком поле, несмотря на видимую идеальность, очень сильно дробит, и, конечно, это мешает команде, которая больше на мяче, которая создает, и, наоборот, помогает контратакующей команде.

Первый гол? Много чего можно было сделать. Естественно, как любой гол, это цепь ошибок. Конечно, и Леша Сутормин упустил футболиста, и Диме Чистякову не нужно было встречать соперника, а нужно было изначально садиться ниже и перекрывать передачу на Давиташвили. Это уже окончательная фаза, а что касается фазы, которая привела к этому моменту, - там была доля случайности, когда мяч удачно отскочил для команды соперника.

Не думаю, что мы злоупотребляли навесами. Просто у нас были Ерохин и Дзюба, им проще играть в штрафной площади, и на них шли передачи. Мы не можем играть низко или в недодачу с футболистами, которые не совсем сильны в тех или иных компонентах, поэтому стараемся использовать лучшие качества тех игроков, которые на поле", - приводит слова Семака Sports.ru.

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