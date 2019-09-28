Семак прокомментировал поражение от "Локомотива"

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Семак прокомментировал поражение от "Локомотива"

Наставник "Зенита" Сергей Семак дал комментарии после матча против "Локомотива" (0:1).

"Мы хорошо начали игру, держали мяч под контролем. Мы сыграли не на своем максимуме, а в атаке выглядели беззубо. После перерыва "Локомотив" часто контратаковал, а мы им это позволяли. В общем не самое удачное выступление.

Сезон только начался и одна игра не повлияет на борьбу за чемпионство. Несколько команд сражаются за первое место, это очень интересно", - заявил Семак.

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