Семак прокомментировал поражение от "Уфы"

Наставник "Зенита" Сергей Семак подвел итоги матча с "Уфой" (0:1).

"Неудачная игра. Мы продолжим работать, чтобы в следующем туре выглядеть лучше. Хочу поздравить игроков "Уфы", они добыли заслуженную победу.

Стадион "Уфы"? Возможно, это один из худших стадионов нашего чемпионата", - заявил Семак.

Напомним, что Семак пропускал игру из-за дисквалификации.

Читайте также: "Уфа" нанесла "Зениту" первое поражение в сезоне. | http://soccernews.ru