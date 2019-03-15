Семак прокомментировал поражение от "Вильярреала"

Наставник "Зенита" Сергей Семак высказался о вылете своей команды из Лиги Европы.

"Если мы уступили, то значит были хуже. И в первой игре пропускали легкие мячи. В обоих матчах все могло быть по-другому. У нас было много моментов, однако мы в отличии от соперника, не смогли их реализовать. Это сказывается уровень футболистов. Они отлично завершают свои атаки", - приводят слова Семака российские СМИ.

Напомним, что по сумме двух матчей "Зенит" проиграл "Вильярреалу" со счетом 2:5.

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