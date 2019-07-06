Семак прокомментировал поражение в матче за Суперкубок России с "Локомотивом"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, что думает о проигрышном матче своей команды с "Локомотивом" (2:3) в рамках Суперкубка России.



"Сложная игра. Первая официальная. Естественно много ошибались. Пропустив три мяча, сложно рассчитывать на победу. Проблем много, вопросов много, будем работать.



Не могу сказать, что обе команды выглядели сегодня прилично. Были большие разрывы", - сказал Семак.

Напомним, 14 июля "Зенит" в рамках первого тура чемпионата России сезона-2019/20 сыграет с "Тамбовом". "Локомотив" 15 июля встретится с "Рубином".

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