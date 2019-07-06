Семак прокомментировал поражение в матче за Суперкубок России с "Локомотивом"

Теги сергей семакзенит санкт-петербурглокомотив москва

Семак прокомментировал поражение в матче за Суперкубок России с "Локомотивом"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, что думает о проигрышном матче своей команды с "Локомотивом" (2:3) в рамках Суперкубка России.

"Сложная игра. Первая официальная. Естественно много ошибались. Пропустив три мяча, сложно рассчитывать на победу. Проблем много, вопросов много, будем работать.

Не могу сказать, что обе команды выглядели сегодня прилично. Были большие разрывы", - сказал Семак.

Напомним, 14 июля "Зенит" в рамках первого тура чемпионата России сезона-2019/20 сыграет с "Тамбовом". "Локомотив" 15 июля встретится с "Рубином".

Не пропустите: Тарасов пришел поддержать "Локомотив" в матче за Суперкубок против "Зенита" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Бекао перешел в "Удинезе"

Бекао перешел в "Удинезе"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов