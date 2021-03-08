Семак прокомментировал поражение "Зенита" в матче с "Рубином"

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о поражении своей команды в гостевом матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским "Рубином" (1:2).

"Сегодняшний матч — продолжение предыдущего с "Ростовом", когда создавали очень много, но и в одной, и во второй игре не смогли победить, к большому сожалению. Хотя моментов много. Имели подавляющее преимущество, но этого недостаточно для победы. Такое бывает. Будем готовиться к следующему матчу.

Наверное, качество поля все видели, не стоит долго на этом останавливаться. Конечно, играть было очень сложно. Часть ошибок связана, конечно, с качеством поля. Тем не менее, даже на таком поле играли и создавали моменты. Не хватило реализации, прежде всего", — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

Несмотря на поражение, "Зенит" с 42 очками остался на первом месте в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч клуб из Санкт-Петербурга сыграет 13 марта на своем поле с грозненским "Ахматом".

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