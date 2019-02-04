Семак прокомментировал повреждение Кузяева

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после матча с "Дюделанжем" (0:0) сказал, что надеется, что травма хавбека Далера Кузяева не окажется серьезной.

Игрок получил повреждение после того, как на большой скорости врезался в ограждение за воротами люксембургского клуба.

"К сожалению, он получил повреждение. У нас и Саша Ерохин не работает в общей группе, Олег Шатов получил повреждение, сейчас еще непонятно, что с Далером. Здесь у нас есть некоторые сложности. Будем смотреть и надеяться, что ничего серьезного с Далером не произошло, и он сможет принять участие в ближайшей игре и матче с "Фенербахче", - сказал Семак.

"Зенит" занимает 1-е место в РПЛ, набрав 34 очка после 17 туров.

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