Семак прокомментировал повреждение Кузяева
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после матча с "Дюделанжем" (0:0) сказал, что надеется, что травма хавбека Далера Кузяева не окажется серьезной.
Игрок получил повреждение после того, как на большой скорости врезался в ограждение за воротами люксембургского клуба.
"К сожалению, он получил повреждение. У нас и Саша Ерохин не работает в общей группе, Олег Шатов получил повреждение, сейчас еще непонятно, что с Далером. Здесь у нас есть некоторые сложности. Будем смотреть и надеяться, что ничего серьезного с Далером не произошло, и он сможет принять участие в ближайшей игре и матче с "Фенербахче", - сказал Семак.
"Зенит" занимает 1-е место в РПЛ, набрав 34 очка после 17 туров.
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|Команда
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|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
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|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
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|15
|Анжи
|17
|15
|16
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|17
|10