Семак прокомментировал приговор Кокорину

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак рассказал о своём отношении к решению суда приговорить нападающего Александра Кокорина к тюремному заключению на срок 1 год и 6 месяцев.

"Я всё уже сказал. Результат я знаю. Ситуация как была непонятна, так и есть. Есть ещё возможность подать апелляцию в вышестоящие инстанции. Верю ли, что Кокорин начнёт сезон в "Зените"? Моя позиция не поменялась. Не понимаю, что происходит. По поводу надежды - да, надеюсь. В нашей стране можно много чего ожидать и не получить. Или не ожидать и получить", - сказал Семак.

Напомним, что 28-летний Кокорин находится за решёткой с октября прошлого года. Вместе с ним отбывают наказание брат Кирилл, хавбек "Краснодара" Павел Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий.

Не пропустите: Адвокат Кокорина анонсировала подачу апелляции на приговор суда. | http://soccernews.ru