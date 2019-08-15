Семак прокомментировал продажу Джорджевича

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Семак прокомментировал продажу Джорджевича

Наставник "Зенита" Сергей Семак поделился мыслями об уходе из клуба нападающего Луки Джорджевича.

"В этом сезоне у Луки были шансы. Но у него заканчивался контракт, поэтому клуб решил заработать. Это выгодно с экономической точки зрения. Мне жаль его по человеческим и по игровым качествам. Но мы руководствовалось интересами игрока и экономическими вещами", - сказал Семак.

В понедельник 25-летний Джорджевич перешёл в московский "Локомотив" за 2,5 миллиона евро.

Черногорский форвард выступал за "сине-бело-голубых" с 2012 года и четыре раза сдавался в аренду.

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