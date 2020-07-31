Семак прокомментировал продление контрактов с Жирковым и Кержаковым

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Семак прокомментировал продление контрактов с Жирковым и Кержаковым

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак высказался по поводу заключения новых соглашений с ветеранами команды вратарём Михаилом Кержаковым и защитником Юрием Жирковым.

"Миша и Юра были очень полезны для нашей команды в минувшем сезоне, и я не сомневаюсь в том, что они помогут и в следующем сезоне. Их уровень профессионализма и игровых качеств соответствует нашему клубу однозначно", - сказал Семак.

Контракт с 36-летним Жирковым продлён до следующего лета, с 33-летним Кержаковым - по схеме "1+1".

В минувшем сезоне защитник забил 3 мяча и сделал 5 ассистов в 28 играх, а Кержаков пропустил 15 голов в 18 матчах.

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