Семак прокомментировал разгром "Ноа" в товарищеском матче
Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак ответил на вопросы после товарищеской встречи с "Ноа", который завершился крупной победой питерской команды со счётом 3:0.
"Непросто, конечно, с точки зрения эмоций - две игры в один день. Но это очень хорошо, что у нас есть такая возможность - практически каждый футболист получил 90 минут игрового времени за исключением тех, кому нужно было сыграть немного меньше. Что касается самих матчей, то они по-разному складывались, но тот объём работы, который нужен, был выполнен. Были очень хорошие моменты для анализа. Побеждать всегда приятно. Наша молодежь, которая играла вечером, тоже смотрелась очень неплохо - есть пища для размышлений. В целом всё идёт по плану, будем готовиться дальше к нашим следующим тренировочным матчам.
Дзюба? Конечно, он добавил свежести и качества в игру нашей команды, отдал несколько прекрасных передач и в принципе смотрелся хорошо. Игра в одного нападающего? Неплохо её оцениваю. До этого мы очень-очень редко играли в одного нападающего исходя из того, что они у нас в той или иной степени были. Сейчас ситуация другая - практически ни одного нападающего, которые были бы в форме, кроме Стаса Крапухина. Поэтому решили сыграть именно так, чтобы посмотреть игру с одним нападающим и в то же время дать нападающим столько времени, сколько им на данный момент нужно", - сказал Семак.
Ранее утром "Зенит" разгромил "Арарат-Армению" со счётом 4:0.
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