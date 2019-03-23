Семак прокомментировал разгромное поражение от "Аустрии"

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Семак прокомментировал разгромное поражение от "Аустрии"

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак подвёл итоги товарищеского матча против "Аустрии", в котором его команда проиграла со счётом 0:3.

"Благодарен болельщикам за то, что пришли и поддержали нас. К сожалению, не получилось их порадовать. Спасибо "Аустрии" за то, что откликнулись на предложение и приехали сыграть к нам. Если говорить о матче, то мы смотрелись не лучшим образом. Получили дополнительную информацию о том, кто в каком состоянии находится. Ощущения после крупного счёта не самые приятные, но вряд ли это изменит турнирную таблицу. Будем готовиться к следующему официальному матчу, чтобы выглядеть лучше", - цитирует Семака официальный сайт клуба.

Напомним, что 31 марта "Зенит" на своём поле сыграет с "Оренбургом" в рамках 21-го тура чемпионата России. Начало игры - в 14:00 по московскому времени.

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