Семак прокомментировал разгромную победу "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, что думает о победном матче своей команды в рамках 10-го тура РПЛ с "Рубином". Сегодня, 21 сентября, сине-бело-голубые забили казанцам пять голов. Об этом сообщает Sport24.ru.

Специалист отметил, что у "Рубина" есть игра и почерк.

"В первом тайме контролировали мяч, но не хватало остроты. Во втором тайме после гола игроки раскрепостились. Забивали, получали удовольствие от игры. Те, кто вышел на поле, доказали, что готовы конкурировать с теми, кто не смог сыграть в этом матче.

"Рубин" хорошо двигался, перестраивался, играл в свою игру. Для нас игра была энергозатратной. По одной игре судить о качестве команды нельзя. В начале сезона вы все хвалили "Рубин". Игра и почерк у команды есть. Мне эта команда нравилась и нравится. Это мое мнение", - сказал Семак.

Ранее главный тренер казанского клуба также высказался о матче.

"Зенит" с 23 баллами занимает 1 место в турнирной таблице чемпионата России. "Рубин" с 10 баллами расположился на 10 позиции.

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