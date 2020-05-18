Семак прокомментировал решение досрочно завершить сезон ФНЛ

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак рассказал о своём отношении к решению не доигрывать сезон в ФНЛ.

"ФНЛ далёк от справедливого результата. Наверное, этот выбор был как-то аргументирован. Разница в очках между командами, которые находятся на 3-м и 4-м местах, и лидерами минимальна. Спортивная составляющая здесь далеко не оптимальна. Думаю, есть много вопросов, которые обсуждались руководителями прежде, чем было принято решение. К сожалению для многих команд, решение было такое. Справедливым его назвать сложно, потому что на футбольном поле так и не выяснили, кто сильнее. Но раз решили те, кто уполномочен принимать такие решения, значит так и будет", - сказал Семак.

Напомним, что розыгрыш ФНЛ решили завершить досрочно из-за отсутствия времени на проведение 11 туров. Путёвки в РПЛ получили "Ротор" и "Химки", хотя у "Чертаново" столько же очков, сколько у подмосковного клуба, а "Торпедо" отстаёт от них всего на 1 балл.

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