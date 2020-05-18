Семак прокомментировал решение досрочно завершить сезон ФНЛ

Теги зенит санкт-петербургсергей семак

Семак прокомментировал решение досрочно завершить сезон ФНЛ

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак рассказал о своём отношении к решению не доигрывать сезон в ФНЛ.

"ФНЛ далёк от справедливого результата. Наверное, этот выбор был как-то аргументирован. Разница в очках между командами, которые находятся на 3-м и 4-м местах, и лидерами минимальна. Спортивная составляющая здесь далеко не оптимальна. Думаю, есть много вопросов, которые обсуждались руководителями прежде, чем было принято решение. К сожалению для многих команд, решение было такое. Справедливым его назвать сложно, потому что на футбольном поле так и не выяснили, кто сильнее. Но раз решили те, кто уполномочен принимать такие решения, значит так и будет", - сказал Семак.

Напомним, что розыгрыш ФНЛ решили завершить досрочно из-за отсутствия времени на проведение 11 туров. Путёвки в РПЛ получили "Ротор" и "Химки", хотя у "Чертаново" столько же очков, сколько у подмосковного клуба, а "Торпедо" отстаёт от них всего на 1 балл.

Не пропустите: Семак сообщил результаты тестов на коронавирус у игроков "Зенита". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ТОП-9 игроков Бундеслиги, на которых стоит посмотреть после карантина - здесь ветераны, ведущие бомбардирские силы и дерзкие "ноунеймы"

ТОП-9 игроков Бундеслиги, на которых стоит посмотреть после карантина - здесь ветераны, ведущие бомбардирские силы и дерзкие "ноунеймы"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов