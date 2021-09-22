Семак прокомментировал решение Дзюбы отказаться от вызова в сборную России

Теги артём дзюбароссиясергей семакзенит санкт-петербург

Семак прокомментировал решение Дзюбы отказаться от вызова в сборную РоссииФото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

Главный тренер питерского "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о решении нападающего команды Артема Дзюбы ответить отказом на вызов в сборную России на октябрьские матчи квалификации к чемпионату мира 2022.

"Это исключительно решение Артема.

Каждый игрок принимает решение, исходя из внутреннего состояния и тех или иных жизненных обстоятельств. Поэтому это его решение.

Мы уважаем это решение. Он – взрослый человек. Сам знает, что ему лучше и как", – сказал Семак.

Также не пропустите: Анчелотти высказался о состоянии Азара. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Названы арбитры на матчи 9-го тура РПЛ

Названы арбитры на матчи 9-го тура РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов