Семак прокомментировал решение о переносе Евро-2020

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак поддерживает решение УЕФА не проводить Чемпионат Европы в этом году.

"Решение передвинуть Евро-2020 - правильное, потому что его действительно можно передвинуть. А вот чемпионаты переносить некуда, и если будет возможность - надо доигрывать. А дальше готовиться к следующему сезону.

Когда закончится пауза в чемпионате? Если брать мои личные ощущения, 10 апреля мы не начнём. Более оптимистичное ожидание - конец апреля или начало мая. Главное, чтобы не было хуже", - сказал Семак.

По итогам сыгранных 22 туров "Зенит" уверенно лидирует в РПЛ, имея 9 очков преимущества над конкурентами.

Российский чемпионат, как и почти все другие лиги Европы, находятся на паузе из-за пандемии коронавируса.

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