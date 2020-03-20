Семак прокомментировал решение о переносе Евро-2020
Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак поддерживает решение УЕФА не проводить Чемпионат Европы в этом году.
"Решение передвинуть Евро-2020 - правильное, потому что его действительно можно передвинуть. А вот чемпионаты переносить некуда, и если будет возможность - надо доигрывать. А дальше готовиться к следующему сезону.
Когда закончится пауза в чемпионате? Если брать мои личные ощущения, 10 апреля мы не начнём. Более оптимистичное ожидание - конец апреля или начало мая. Главное, чтобы не было хуже", - сказал Семак.
По итогам сыгранных 22 туров "Зенит" уверенно лидирует в РПЛ, имея 9 очков преимущества над конкурентами.
Российский чемпионат, как и почти все другие лиги Европы, находятся на паузе из-за пандемии коронавируса.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20