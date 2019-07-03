Семак прокомментировал решение Сутормина перейти в "Рубин", а не в "Зенит"

Теги зенит санкт-петербургрубиноренбургсергей семакалексей сутормин

Семак прокомментировал решение Сутормина перейти в "Рубин", а не в "Зенит"

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак поделился мыслями о том, что полузащитник Алексей Сутормин, уходя из "Оренбурга", выбрал "Рубин", а не "Зенит".

"Сутормин интересен мне как тренеру. Он выбрал "Рубин" - это полностью его выбор", - сказал Семак.

Напомним, что Сутормина не устроили условия личного контракта, предлагаемые "Зенитом".

"Рубин" купил 25-летнего хавбека за 3,2 миллиона евро и заключил с ним соглашение до 2023 года.

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