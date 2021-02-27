Семак прокомментировал результат матча с "Ростовом"

Наставник "Зенита" Сергей Семак высказался о ничьей с "Ростовом" (2:2).

"Сложная игра. Трудно для нас складывалась, однако смогли переломить ход встречи, создали много голевых моментов. Однако, к огромному сожалению, два забитых гола не позволили выиграть. Концовка ничего не предвещала.

Пропустили обидные голы, которые залетают после рикошетов, ошибки - всё это немножко портит впечатление от игры. Но в самом матче было много хороших моментов, должны были побеждать", - заявил Семак.

Читайте также: "Ростов" в меньшинстве вырвал ничью у "Зенита". | http://soccernews.ru