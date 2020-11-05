Семак прокомментировал результат матча "Зенит" - "Лацио"

Наставник "Зенита" Сергей Семак подвел итоги матча с "Лацио" (1:1).

"Разочарованы результатом. Вели в счeте большую часть игры, но не смогли удержать победу. У Андрея Мостового был прекрасный момент для гола, чтобы мы могли победить. Нас не радует, что мы не смогли одержать победу.

У "Лацио" был полурезервный состав? А кто у них был из резерва? Посмотрите сколько у нас футболистов не играло. Обойма у них серьeзнее, чем у нас. Не видел ни одного футболиста из резервного состава "Лацио".

Жаль, что не добыли очки в домашних играх. Разочарованы, однако будем готовиться к следующим играм, чтобы победить. Шансы на выход из группы еще есть. Будет сложно, однако будем делать всe, что в наших силах", - заявил Семак.

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