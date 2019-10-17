Семак прокомментировал серьёзные травмы Мамманы и Малкома
Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак высказался о серьёзных травмах двух игроков своей команды - защитника Эмануэля Мамманы и вингера Малкома.
"Надеялись, что Малкому можно будет обойтись консервативными методами. Не получилось. Надеюсь, что проблема, которая у него была, исчезнет. Он нам нужен и в РПЛ, и в Лиге Чемпионов.
По Маммане очень обидно получилось. Его прошлое восстановление проходило не гладко. Очень переживаем за него. Любой рецидив требует долгого восстановления. Надеюсь, что он вернётся и больше травм у него не будет", - сказал Семак.
Напомним, что Малком перенёс операцию на бедре 9 октября, а Маммане прооперировали колено ровно через неделю.
Бразилец выбыл из строя примерно на 2 месяца, а аргентинец может пропустить до 8 месяцев.
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