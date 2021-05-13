Семак прокомментировал сезон "Зенита"
Фото: инастаграм Семака/Автор неизвестен
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мыслями о победе питерского клуба в чемпионате России.
– "Зенит" вновь стал чемпионом, и это уже превращается в ежегодную традицию. Можете ли назвать это чемпионство особенным или это абсолютно рядовая история для команды?
– Конечно, это не рядовая история. Чемпионство – это всегда нечто особенное. Еще один тяжелейший год со множеством испытаний, с которыми мы справились достойно. Удалось завершить сезон на первом месте, чему мы очень рады.
– Накануне матча с "Локомотивом" в клубе и в городе очень серьезно готовились к возможному чемпионству. Организовывали программу, звали гостей на матч, планировали празднование – все, чтобы встретить победу в родном городе. На команду это давило?
– Мы прекрасно понимали, что если не обыграем «Локомотив», то придется, возможно, ждать до последнего тура, и это сильно усложнит нам задачу выигрыша в чемпионате. Поэтому все мысли были только о победе.
В городе этого ждали, и мы знали об этом, но готовиться – это одно, а побеждать – совсем другое. Это нормально, что в Санкт-Петербурге готовились: всегда в такие моменты ведется подготовка. Если бы не выиграли
– Ждали бы шанса в следующих турах и играли бы до последнего. Не думаю, что это как-то повлияло на команду.
– Три чемпионства подряд – настоящая гегемония. Такого в России не было с 1994 года. Что это – высокий класс команды или низкий уровень чемпионата? Я задавал вам похожий вопрос год назад, но это было до того, как все российские клубы провалили осень в Европе. Не поменялось ли восприятие нашего чемпионата за последний год?
– Нет, абсолютно. У нас чемпионат интересный, и есть 5-6 клубов, которые ставят перед собой задачу выиграть чемпионат или попасть в Лигу чемпионов. На мой взгляд, у нас нет большого превосходства над каким-либо из клубов. Мы просто проходим сезон более ровно и без больших спадов. Очки теряют абсолютно все, и самое важное – насколько команда сможет быстро управлять сложными ситуациями по ходу чемпионата. Мы в этом убедились в очередной раз. Таков сейчас закон, и такие условия лимита.
К сожалению, у любой команды из лидирующей пятерки или шестерки может выпасть та или иная группа игроков, которым нет равноценной замены. От этого падает уровень игры, и особенно это заметно на примере Лиге Чемпионов. Тенденция выступления в Европе в последние годы не очень хорошая. Но этому есть объяснения, – сказал Семак в интервью GQ.
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