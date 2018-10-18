Семак прокомментировал ситуацию с Кокориным и Мамаевым

Наставник "Зенита" Сергей Семак прокомментировал ситуацию с нападающим своей команды Александром Кокориным и хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым, против которых возбуждено несколько уголовных дел за избиение людей.

"Сейчас страсти немножко улеглись, в высказываниях на эту тему стало больше рационализма. Есть истерия, которая основана на моральной составляющей. И есть закон. Разумеется, оправдать поступок не может никто. Но шанс на ошибку есть у всех. Слава Богу, всё не закончилось более тяжёлыми последствиями. Для меня это самое главное. Безусловно, ребята заслуживают наказания - но оно должно быть справедливым. Не потому, что это Кокорин и Мамаев. А таким же, каким было бы для Иванова, Петрова, Сидорова. Конечно, мне их жаль. Но за свои поступки нужно отвечать" - сказал Семак.

Напомним, что Кокорину и Мамаеву грозит до семи лет лишения свободы. До 8 декабря футболисты будут находиться под стражей в СИЗО "Бутырка".

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