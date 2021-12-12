Семак прокомментировал ситуацию с отъездом Дзюбы на Мальдивы

Фото: инстаграм Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал поступок нападающего команды Артема Дзюбы, который улетел в отпуск на Мальдивские острова накануне матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с "Динамо" (1:1).

"Как я сказал, у Дзюбы травма, повреждение, по этой причине он не смог принять участие в игре. По остальным моментам я в курсе, но у меня сегодня были другие более важные дела. В ближайшее время разберусь и все вам скажу", - приводит слова Семака пресс-служба петербургского клуба.

В нынешнем сезоне 33-летний Дзюба провел за "Зенит" 24 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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