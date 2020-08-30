Семак прокомментировал слухи о конфликте Дзюбы и Малкома

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак опроверг информацию о том, что между нападающими команды Артемом Дзюбой и Малкомом существует конфликт.

"Первый раз слышу. Даже сказать нечего на эту тему. Конечно, это не соответствует действительности", — приводят слова Семака российские СМИ.

Дзюба перешел в "Зенит" летом 2015 года из "Спартака" на правах свободного агента. За петербургский клуб 32-летний форвард провел 182 матча во всех турнирах, забил 75 голов и отдал 54 голевые передачи. Малкома "Зенит" купил летом 2019 года у "Барселоны" за 40 миллионов евро. В составе клуба из Санкт-Петербурга 23-летний бразилец забил пять мячей и отдал три голевые передачи в 22 поединках.

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