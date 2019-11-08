Семак прокомментировал слухи об интересе "Зенита" к братьям Миранчукам

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак заявил, что питерский клуб действительно интересовался братьями Миранчуками из "Локомотива", но сейчас их покупка не стоит на повестке дня.

"Зенит" проявлял интерес к братьям. Лимит заставляет искать качественных исполнителей с российскими паспортами. Но на данный момент тема такого перехода закрыта", - сказал Семак.

На этой неделе в российских СМИ появилась информация, что "Зенит" может заплатить за братьев Миранчуков 50 миллионов евро.

Сами футболисты в интервью неоднократно отмечали, что видят своё будущее в одном из европейских клубов.

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