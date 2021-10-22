Семак прокомментировал состояние здоровья Малкома и Клаудиньо перед матчем со "Спартаком"

Фото твиттер "Зенита"

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак рассказал о готовности к ближайшей игре травмированных бразильских легионеров Малкома и Клаудиньо.

В воскресенье "сине-бело-голубые" примут московский "Спартак" в рамках 12-го тура РПЛ.

"Участие Малкома и Клаудиньо в матче под вопросом. Есть сомнения, что они смогут выйти на поле. Более точно мы сможем ответить на этот вопрос сегодня вечером, когда Малкому сделают МРТ. Мы посмотрим, есть ли у него повреждение, и если есть, то какое и сколько времени ему придётся пропустить. По Клаудиньо ситуация получше, надеюсь, что всё обойдётся", - сказал Семак.

В этом сезоне Малком сыграл за "Зенит" 12 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста. В активе Клаудиньо "2+2" в 9 играх.

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