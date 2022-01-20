Семак прокомментировал своё будущее в "Зените"
Фото твиттер "Зенита"
Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак не уверен, что будет возглавлять команду в следующем сезоне.
Контракт 45-летнего специалиста с клубом истекает в июне этого года.
"Обсуждали ли с клубом мой контракт? Не обсуждали. Доработаем и посмотрим. У меня действующее соглашение. До 31 мая я работаю. Дальше - посмотрим", - сказал Семак.
"Зенит" при действующем тренере стал чемпионом России три раза подряд и вновь лидирует в сезоне 2021/22.
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