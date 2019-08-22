Семак прокомментировал свою дисквалификацию за оскорбление судей

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Семак прокомментировал свою дисквалификацию за оскорбление судей

Наставник "Зенита" Сергей Семак высказался по поводу решения контрольно-дисциплинарного комитета РФС дисквалифицировать его на два матча (один - условно).

Напомним, что тренера "сине-бело-голубых" наказали за оскорбление судей после матча шестого тура РПЛ против "Ахмата" (0:0). Он назвал бригаду арбитров "козлами".

"Решение КДК неожиданным не стало. Есть регламент. Не надо обсуждать, справедливо или нет. Принимаем наказание и продолжаем работать. Игроки будут делать то что должны, несмотря на то, где будет главный тренер. А как сложится игра, никто не знает", - сказал Семак.

Таким образом, главный тренер "Зенита" не сможет руководить командой в матче седьмого тура РПЛ против "Уфы", который состоится 24 августа.

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