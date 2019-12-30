Семак прокомментировал травлю Дзюбы со стороны фанатов

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о ситуации с оскорблениями нападающего Артёма Дзюбы.

"Конечно, ситуация с Дзюбой и фанатами меня огорчила. Ты можешь высказывать своё отношение, в том числе отрицательное, но абсолютно в другом ключе. Любому человеку это неприятно, думаю, и Артёму тоже. Но он профессионал и не обращает на эту ситуацию особого внимания. Доказывает всё игрой. Как и все люди, спортсмены ранимые, но удар приходится держать. Мы разговаривали на эту тему, и он прекрасно понимает, что самый правильный ответ может дать на футбольном поле", - сказал Семак.

Напомним, что впервые кричалка "Дзюба, Дзюба, иди *****" прозвучала во время матча квалификации Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России.

Затем подобный инцидент произошёл на игре "Урал" - "Спартак", а апогеем стала напряжённая обстановка вокруг поединка "Зенит" - "Спартак". Чтобы избежать скандальных лозунгов, правоохранители в качестве профилактической работы задержали десятки фанатов "красно-белых", а на стадионе использовались глушилки.

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