Семак прокомментировал травлю Дзюбы со стороны фанатов
Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о ситуации с оскорблениями нападающего Артёма Дзюбы.
"Конечно, ситуация с Дзюбой и фанатами меня огорчила. Ты можешь высказывать своё отношение, в том числе отрицательное, но абсолютно в другом ключе. Любому человеку это неприятно, думаю, и Артёму тоже. Но он профессионал и не обращает на эту ситуацию особого внимания. Доказывает всё игрой. Как и все люди, спортсмены ранимые, но удар приходится держать. Мы разговаривали на эту тему, и он прекрасно понимает, что самый правильный ответ может дать на футбольном поле", - сказал Семак.
Напомним, что впервые кричалка "Дзюба, Дзюба, иди *****" прозвучала во время матча квалификации Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России.
Затем подобный инцидент произошёл на игре "Урал" - "Спартак", а апогеем стала напряжённая обстановка вокруг поединка "Зенит" - "Спартак". Чтобы избежать скандальных лозунгов, правоохранители в качестве профилактической работы задержали десятки фанатов "красно-белых", а на стадионе использовались глушилки.
Не пропустите: Семак сделал заявление о физической форме Кокорина. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Это Гинер всё купил": ЦСКА опубликовал забавное предновогоднее видео
-
Матч "Сочи" - "Оренбург" ещё раз перенесли
-
"Реал" продлит контракт с Бензема
-
"Динамо" поздравило болельщиков с Новым годом видео по мотивам "Иронии судьбы"
-
Семак прокомментировал травлю Дзюбы со стороны фанатов
-
Клопп высказался об уверенном лидерстве "Ливерпуля" в АПЛ
-
Роналду - лидер среди футболистов по заработку в инстаграме в 2019 году
-
"Арсенал" и "Тоттенхэм" поборются за защитника "РБ Лейпциг"
-
Семак сделал заявление о физической форме Кокорина
-
Санчо выбирает между "Манчестер Юнайтед" и испанскими клубами
-
Фекир сравнил себя с Месси
-
Названа команда, набравшая больше всех очков в АПЛ за последнее десятилетие
-
"Лестер" интересуется хавбеком "Милана"
-
Семак оценил выступление Сутормина за "Зенит"
-
Гвардиола раскритиковал систему VAR
-
Мане повторил историческое достижение Якубу Айегбени
-
Сорокин вернулся в "Рубин"
-
Алькасер решил покинуть "Боруссию" из-за трансфера Холанда
-
Семак объяснил, почему был не согласен с приговором Кокорина
-
1
Яремчук: "Не перешёл бы в "Зенит", даже если бы предложили 5 миллионов евро в год"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15