Семак прокомментировал вхождение Анюкова в тренерский штаб "Зенита"

Наставник "Зенита" Сергей Семак ответил на вопрос о присоединении Александра Анюкова к его тренерскому штабу.

"Обязанности Саши мы обозначим в процессе. Мы очень рады тому, что он к нам присоединился - он сделал очень много для клуба, и, конечно, он должен был остаться в структуре. Клуб сделал то, что должен был, чему я очень рад. Я хорошо знаю Сашу и надеюсь, что он нам поможет в достижении наших общих задач", - цитирует Семака официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что Анюков станет помощником главного тренера.

36-летний футболист выступал за "Зенит" с 2005 по 2019 год, сыграл 417 матчей, забил 13 голов и сделал 30 ассистов. С командой он выиграл 13 трофеев.

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