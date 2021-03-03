Семак прокомментировал влияние коронавируса на "Зенит"

Наставник "Зенита" Сергей Семак рассказал о сложностях в работе, которые он испытывает в период пандемии коронавируса.

"Сейчас специфика очень сложная. Нам приходится жить от теста к тесту. Никогда не знаем, кто будет готовится к следующему матчу. А самый большой минус - отсутствует тренировочный процесс. Те футболисты, которые перенесли коронавирус, тяжелее набирают необходимый ритм. Это сильно влияет на подготовку футболистов. Для меня, как клубного тренера, есть одна огромная сложность - восстановление игроков. Иногда оно проходит быстрее, иногда нет. Меняется рисунок игры, ее качество. На данный момент ни у одной команды нет такой глубокой скамейки, которая позволяла бы не снижать качество игры", - приводит слова Семака "СЭ".

"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав после 20 туров 42 очка. Это на 5 баллов больше, чем у идущего следом ЦСКА.