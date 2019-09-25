Семак прокомментировал волевую победу "Зенита" над "Енисеем" в Кубке России

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак подвёл итоги матча 1/16 финала Кубка России против "Енисея".

Красноярцы вышли вперёд на 14-й минуте, но во втором тайме "сине-бело-голубые" сумели не только отыграться, но и добыть итоговую победу.

"Кубковая игра, говорили, что будет очень сложный матч. Силы и шансы были абсолютно равны. Мы играли в гостях, "Енисей" был предельно мотивирован. Большая группа игроков осталась дома в силу разных причин - кто-то из-за травм, кому-то дали отдохнуть.

В первом тайме присутствовала некая скованность, играли не так надёжно в обороне как хотелось бы. Во втором тайме действовали лучше в защите и атаке. В первом тайме тоже создавали моменты, но вместо этого пропустили. Гол, конечно, красивый, но во многом случайный и сложно кого-то в нём винить. Победили в сложном матче, будем готовиться дальше", - сказал Семак.

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