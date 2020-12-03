Семак прокомментировал возможное увольнение из "Зенита"

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак высказался касательно того, что его могут отправить в отставку.

Напомним, что "сине-бело-голубые" провалились в Лиге Чемпионов, набрав 1 очко в 5 турах группового этапа.

Команда досрочно заняла последнее место в квартете и лишилась шансов на евровесну.

"Вопрос не ко мне, а к нашим руководителям. Моё дело работать и выполнять задачи, которые стоят передо мной. Что я и делаю. Задача у нас одна - выигрывать чемпионат и каждый год стараться играть в Лиге Чемпионов. Естественно, нужно строить сильную команду, чтобы быть конкурентоспособными в Европе. Это самое важное. В этом году были определённые сложности для этого. Надеюсь, в будущем будет легче", - сказал Семак.

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