Семак прокомментировал возвращение Дзюбе капитанской повязки в "Зените"

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак прояснил ситуацию с выбором капитана команды.

Напомним, что сегодня капитанская повязка вернулась к Артёму Дзюбе, однако до этого в трёх матчах подряд она была у Деяна Ловрена.

"Посмотрим. У нас есть целая группа игроков, выходивших с капитанской повязкой. Сегодня вышел Артём. Посмотрим", - цитирует Семака официальный сайт клуба.

Дзюба являлся капитаном "Зенита" с начала этого сезона, однако три недели назад в интернет попало видео, на котором он мастурбирует, после чего его лишили повязки.

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