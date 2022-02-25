Семак прокомментировал вылет "Зенита" из Лиги Европы

Фото твиттер "Зенита"

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак высказался после гостевого стыкового матча плей-офф Лиги Европы против "Бетиса".

Напомним, что дома "сине-бело-голубые" уступили со счётом 2:3, а на выезде довольствовались нулевой ничьей.

"Ну это игра, это футбол. Сегодня, я думаю, ребята отдали все силы ради победы, старались, играли активно, агрессивно. Но, к сожалению, для того чтобы побеждать, нужно забивать. Те моменты, которые у нас были... И незасчитанный гол, к сожалению для нас...

Могли рассчитывать на более приемлемый результат. Никаких вопросов к команде быть не может. Но на сегодняшний день, значит, "Бетис" сильнее нас, раз они идут дальше", - сказал Семак.

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