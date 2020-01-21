Семак против аренды Кокорина: "Он тот футболист, который нам нужен"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после разгромного матча команды с клубом "Аль-Увайнах" (10:0) высказался об информации о том, что форвард Александр Кокорин уходит в аренду в "Сочи". Об этом сообщает Sport24.

Отметим, что в контрольной встрече Кокорин оформил хет-трик.

"Конечно, он был расстроен сегодняшними новостями. Я с ним разговаривал. То, что он вышел сегодня играть, - это доверие тренера. У меня к нему ничего не поменялось. Он тот футболист, который может усилить игру нашей команды. Тот футболист, который нам нужен", - сказал Семак.

Также специалист отметил, что Кокорину было неприятно узнать, что он уходит в аренду в другой клуб.

Напомним, что 28-летний футболист более года не принимал участия в официальных матчах, так как сидел в тюрьме за избиение трех человек в Москве.

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