Семак: "Против "Спартака" будем выкладываться на сто процентов"

Наставник "Уфы" Сергей Семак поделился мнением о матче следующего тура РФПЛ против "Спартака".

"Играем с чемпионом. Каждый футболист нашей команды будет выкладываться на сто процентов. А задача прежняя - играть на победу. Что мы и будем делать" - приводят слова Семака российские СМИ.

Матч между "Уфой" и "Спартаком" состоится 23 июля.

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