Семак провел первую тренировку во главе "Зенита"

Новоиспеченный главный тренер питерского "Зенита" Сергей Семак провел первую тренировку во главе своей команды, информирует официальный сайт "сне-бело-голубых".

"Перед началом вечернего занятия Сергей Семак обратился к команде и представил ей тренерский штаб. Футболисты выполняли предложенную программу в течение часа. Занятие началось с растяжки (ее проводила новый тренер по физической подготовке Мария Бурова), продолжилось разминкой и беговой работой. Помимо этого, игроки провели серию коротких квадратов", - сказано в сообщении клуба.

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