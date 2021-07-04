Семак раскритиковал лимит на легионеров в РПЛ
Наставник "Зенита" Сергей Семак высказался против лимита на легионеров в РПЛ.
"Да, я действительно противник лимита, как минимум сторонник его послабления и уж никак не ужесточения. Во втором случае в плане клубного футбола мы опустимся еще ниже, так как во многих командах, представляющих Россию в Европе, лидирующие позиции, как правило, занимают легионеры. Разумеется, если их станет меньше, заменить равноценными по классу российскими футболистами в ближайшее время не представляется возможным.
Словом, руководству РФС предстоит принять очень важное решение. В теории, конечно, можно вообще отказаться от легионеров, однако тогда, по моему мнению, мы вновь начнем с самых низов, а наша конкурентоспособность в Европе станет еще меньше.
Лимит показал, что ничего хорошего в нем нет: футбол и на уровне клубов, и на уровне сборной стал слабее. Естественно, сейчас необходимо принимать какие-то меры", - заявил Семак.
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