Семак раскритиковал лимит на легионеров в РПЛ

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Наставник "Зенита" Сергей Семак высказался против лимита на легионеров в РПЛ.

"Да, я действительно противник лимита, как минимум сторонник его послабления и уж никак не ужесточения. Во втором случае в плане клубного футбола мы опустимся еще ниже, так как во многих командах, представляющих Россию в Европе, лидирующие позиции, как правило, занимают легионеры. Разумеется, если их станет меньше, заменить равноценными по классу российскими футболистами в ближайшее время не представляется возможным.

Словом, руководству РФС предстоит принять очень важное решение. В теории, конечно, можно вообще отказаться от легионеров, однако тогда, по моему мнению, мы вновь начнем с самых низов, а наша конкурентоспособность в Европе станет еще меньше.

Лимит показал, что ничего хорошего в нем нет: футбол и на уровне клубов, и на уровне сборной стал слабее. Естественно, сейчас необходимо принимать какие-то меры", - заявил Семак.

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